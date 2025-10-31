◇女子ゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディース第1日（2025年10月31日埼玉県武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）ともにルーキーの都玲華（21＝大東建託）と荒木優奈（20＝Sky）が6アンダー66で首位に並んだ。ツアー初優勝を目指す都は1イーグル、6バーディー、1ダブルボギー、ツアー2勝目を狙う荒木は7バーディー、1ボギーで回った。阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）、佐藤心結（22＝ニトリ）、渡辺彩香（32＝大東建