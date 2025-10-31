巨人は３１日、１１月１日付の人事を発表した。今季まで執行役員編成本部長国際担当兼国際部長を務めていた吉村禎章氏は新設の執行役員ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当になる。球団は「吉村ＣＢＯは、チームの強化に不可欠な世代交代を図るにあたって、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化など、編成本部のチーム運営部門のトップとして、現場のコーチン