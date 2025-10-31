北海道電力は３１日、２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、再稼働後に家庭向けの電気料金を１１％程度値下げすると発表した。平均的な家庭では、月額９３３５円から８３００円程度と約１０００円下がることになる。企業向けなどでは７％程度の値下げとなる。北電では現在、電源の８割を火力発電が占める。泊原発では防潮堤建設などの安全対策費がかかるが、再稼働に伴う火