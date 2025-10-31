宅配ピザチェーン「ピザハット」は、過去に話題を呼んだ人気生地「チージーロール」を、選べる生地の6つ目として正式にラインアップへ追加した。「チージーロール」は、ピザハットが独自開発したピザ生地の端にチーズを巻き込んだ“みみ”が特徴の生地。ひと口大にちぎって楽しむモチモチ食感と、とろけるチーズの伸びが魅力で、別添のハニーメイプルシロップをかけると甘じょっぱい味わいが広がる。Mサイズで“みみ”部分の重さが