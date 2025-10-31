ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が、2025年10月30日（日本時間）にインスタグラムのストーリーズを更新。この日行われた、「MLBワールドシリーズ2025」ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの第5戦を観戦したことを明かした。写真には苦笑いの絵文字ミランダ・カーさんは、球場での自撮りショットを公開。写真には「Day 5」とあり、絵文字が添えられている。白熱するワールドシリーズは現在、ドジャ