俳優の阿部寛（61歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。日曜劇場「VIVANT」（TBS系）で共演した堺雅人について「国際的に活躍してほしい」と語った。堺雅人が番組のゲストとして登場し、つい先日まで日曜劇場「VIVANT」の撮影でアゼルバイジャンに2か月いたという話となる。堺をよく知る人物として、「VIVANT」で共演する阿部寛がVTR出演し、「堺さんは先に帰りましたが、僕はまだアゼルバイジャンに