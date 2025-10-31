11月2日(日)「富山マラソン2025」が開催されます。コース周辺では、朝の内は青空も広がりますが、昼頃から雨が降りやすくなり、雷を伴うこともある見込みです。局地的な雨に注意して下さい。南寄りの風が次第に強まるため、南北走向の川にかかる橋の上では横風に注意が必要です。進行方向の右側から影響を受け易い新湊大橋や富山北大橋などを中心に十分注意しましょう。終了後は、身体を良く休めて英気を養って下さい。南よりの風