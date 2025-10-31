香川県版2026年用年賀はがき高松中央郵便局 提供 2026年用の年賀はがきの販売が30日から全国で始まりました。 地域限定販売となる「地方版」は26種類が販売され、このうち香川県版は、三豊市の父母ヶ浜のイラストが描かれています。 香川県版の年賀はがきは、2026年1月9日まで11万2000枚を販売します。値段は1枚90円で、差額の5円は寄付金として社会福祉や地球環境の保全などに使われます。