俳優の奈緒（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーを満喫するプライベートショットを披露した。【写真】「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎ」ミッキーTシャツ＆カチューシャでディズニーを満喫する奈緒奈緒は「親友と久しぶりのディズニー ハッピーハロウィン」のコメントとともに、ミッキーマウスのTシャツにカチューシャ、メガネを身に着け、園内で記念撮影する自身のショットや食事の写真などを計6枚アップした