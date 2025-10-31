◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第2日（2025年10月31日千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、金子駆大（23＝NTPホールディングス）が5バーディー、ボギーなしの66で回り、通算10アンダーで首位を守った。2打差の2位に65をマークした石川遼（34＝CASIO）と吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）が並んだ。大岩龍一（27＝フリー）と佐藤大平（32＝クリヤマホールディ