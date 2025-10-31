３１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１０８５円７３銭（２・１２％）高の５万２４１１円３４銭だった。３日連続で最高値を更新した。米ＩＴ大手のアップルやアマゾン・ドット・コムが発表した決算の内容が好感され、東京市場では日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連株が上昇し、相場を押し上げた。日本銀行の植田和男総裁が３０日の金融政策決定会合後に行った記者会見で