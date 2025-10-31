華やかなバラのモチーフと上品なブルーの缶で知られる「ルル メリー」から、心を満たす限定コレクションが登場します。人気の「ショコラサブレ」と「お花のティグレ」を詰め合わせた特別な一缶が、11月5日（水）より販売スタート。さらに、青山通り店ではクリスマス限定フレーバー「クリスマスフランボワーズ」も登場します。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです