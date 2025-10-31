プロ野球・西武は31日、1巡目指名で交渉権を獲得した明治大・小島大河選手との指名挨拶を行いました。挨拶を終えて小島選手は「ここからがまた新たなスタートだと思うので、1軍で活躍してライオンズを勝たせられるような選手になりたい」と意気込み。明治大は秋季リーグ戦で全勝優勝を果たしましたが、現在の自身の状態についても「体の面では順調にきている」と語り、今後へ向けても「またここから心と技術と成長して。いいスター