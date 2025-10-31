プロ野球選手として活躍したタレント長嶋一茂（59）は31日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組冒頭恒例のペット紹介コーナーでコメントを求められた際、「その前に、ちょっとひとこと、いいですか？」と断った上で、前日30日のプロ野球日本シリーズで阪神を下して5年ぶりの日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスに祝意を示した。一茂は「あのー、昨日はソフ