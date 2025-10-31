烏江白馬航電ターミナルで29日、誘導水路の完成後初めての試運転が実施され、ダム上流の1000トン級貨物船が水先案内船に誘導され、ダム下流へと無事航行した。中国新聞網が伝えた。重慶市武隆区にある烏江白馬航電ターミナルは、烏江本流の開発計画における最終段階にあり、水運の開発を中心として、発電も兼ねている。プロジェクトが完成すると、渝東南（重慶南東部）および黔東北（重慶北東部）地区が、長江の黄金水路に入るため