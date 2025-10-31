楽天は31日、11月7日（金）〜9日（日）に台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の参加メンバーを発表した。■ 参加メンバー（予定）【投手（12名）】19荘司康誠、26中込陽翔、40江原雅裕41加治屋蓮、43宋家豪、47藤井聖53坂井陽翔、54日當直喜、66今野龍太67大内誠弥、130古賀康誠、197蕭齊【捕手（5名）】２太田光、44田中貴也、65堀内謙伍70石原彪、022水上桂【内野手（8名）】０小深田大翔、60ワォーター