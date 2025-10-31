楽天は31日、11月7日から台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」参加メンバーを発表した。参加メンバーは以下の通り。【投手（12名）】荘司康誠、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、宋家豪、藤井聖、坂井陽翔、日當直喜、今野龍太、大内誠弥、古賀康誠、蕭齊【捕手（5名）】太田光、田中貴也、堀内謙伍、石原彪、水上桂【内野手（8名）】小深田大翔、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大