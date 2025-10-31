厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は31日、全国約3千の定点医療機関から20〜26日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が計8665人だったと発表した。1機関当たりの感染者数は2.25人。前週比0.88倍で6週連続の減少となった。同じ時期のインフルエンザの新規感染者数は2万4276人で、1機関当たり6.29人。前週比1.93倍で、増加が続いている。インフルエンザは3日に今季の流行入りが発表された。都道府県別の1機関