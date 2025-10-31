10月31日午前、新潟県阿賀野市の会社内にクマ1頭が閉じこもりましたが、午後3時半前に緊急銃猟によってクマが捕獲されました。 クマが閉じこもっていたのは、阿賀野市新保地内にある会社です。10月31日午前10時すぎ、会社の社員から「クマ1頭（体長約0.5ｍ）を目撃した。クマはうろついている。会社の建物内に入って閉じこもった」と警察に通報がありました。クマが目撃された場所は、住宅街であることから警察は阿賀野市役所と連