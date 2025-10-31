元プロテニス選手でタレントの松岡修造、元プロテニス選手の伊達公子氏が３１日、都内で行われた「ＡＯＪａｐａｎＬａｕｎｃｈ」のオープニングイベントに登場した。来年１月に開幕する世界四大大会（グランドスラム）の一つ「全豪オープンテニス」。その熱気を一足早く体験できるイベントとなっている。松岡は「オーストラリアオープンをたくさんの人に見てもらいたいという中での（イベント）開催だと思う」と熱弁。報