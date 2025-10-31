和歌山市はこのほど、同市にある道の駅「四季の郷公園」にアイススケートリンクがオープンし、１２月２０日から来年３月１日まで営業することを発表した。閑散期のにぎわい創出を目的に、有限責任事業組合「ＦＯＯＤＨＵＮＴＥＲＰＡＲＫ」と市が提携し、実現した「ＡＯＺＯＲＡＩＣＥＰＡＲＫ」は、同市によると県内初の屋外型アイススケートリンクとなる。利用時間は午前１０時〜午後４時３０分。オープンから来年