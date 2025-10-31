阪神は３１日、「２０２５アジア・ウインターベースボール・リーグ」に茨木秀俊投手、佐野大陽内野手を派遣すると発表した。台湾で１１月１５日から１２月７日まで開催される。高卒３年目の茨木は今季１軍デビュー。９月２１日・ヤクルト戦（神宮）でプロ初登板を果たすなど、２試合に登板した。ドラフト５位ルーキー・佐野は６月２０日にプロ初昇格したが、１軍出場はなし。２軍で９１試合に出場し、打率２割６分６厘をマーク