アバントグループ [東証Ｐ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比22.4％増の13.4億円に伸び、通期計画の51億円に対する進捗率は26.4％に達し、5年平均の18.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の16.1％→17.8％に上昇した。 株探ニュース