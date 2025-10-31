【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00 予想N/A前回0.5%（前月比) 予想N/A前回2.2%（前年比) 【トルコ】 貿易収支（9月）16:00 予想N/A前回-42.1億ドル 【ユーロ圏】 ドイツ輸入物価指数（9月）16:00 予想N/A前回-0.5%（前月比) 予想N/A前回-1.5%（前年比) ドイツ小売売上高（9月）16:00 予想0.4%前回-0.2%（前月比) 予想N/A前回-1.1%（