３０日、ハルビン聯合飛機科技が開発、製造した無人ヘリコプターＴ１４００。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン10月31日】中国黒竜江省ハルビン市で30日、無人航空機の開発メーカー、ハルビン聯合飛機科技が開発、製造した縦列式（タンデムローター）無人ヘリコプターT1400が初飛行を行った。３０日、ハルビン市平房区のハルビン聨合飛機科技を離陸する無人ヘリコプターＴ１４００。（ハルビン＝新華社記者／張濤