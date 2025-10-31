テクニカルポイントユーロポンド、保ち合い上放れる 0.8828エンベロープ1%上限（10日間） 0.8796現値 0.8796ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8744一目均衡表・転換線 0.874010日移動平均 0.8737一目均衡表・基準線 0.871521日移動平均 0.8689一目均衡表・雲（上限） 0.8683一目均衡表・雲（下限） 0.8664100日移動平均 0.8653エンベロープ1%下限（10日間）