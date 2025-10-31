俳優の佐藤二朗（56）が、10月31日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。一般企業に就職が決まっていたエピソードを明かした。【貴重写真あり】当時26歳！ネクタイをした“サラリーマン時代”の佐藤二朗※写真左番組から「会社員の経験が役立っていることあるっぽい」と聞かれ「マル」の札を挙げ、「自分ではあんまり意識の中にはないんだけど、たとえば僕らって、刑事とか医者とか教師の役が多