タレント・しみけん（46）が30日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、炎上騒動で“臨時収入”があったと明かした。しみけんは伊丹空港で「腹が立った」というエピソードを27日にブログにアップ。インフォメーションの案内員の対応に不満を示し「あの人は一生うだつの上がらない人生で、お金が無いことを世の中のせいにしていればいいと思った」などとつづり、物議を醸していた。そして30日には「今回僕が知らないところで勝