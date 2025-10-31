徳間書店は31日、エンターテインメント小説の新人作家を発掘する「大藪春彦新人賞」をリニューアルした「徳間書店小説新人賞」を創設すると発表した。「ジャンルや既成概念にとらわれない、新たな才能を強力に発掘・支援する」のが狙い。選考委員は作家の河崎秋子さん、新川帆立さん、宮内悠介さんの3人が務める。第1回の応募締め切りは2026年4月25日。準備が整い次第、公式サイトでも受け付ける。賞金は100万円。受賞作は26