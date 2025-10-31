高温や水不足の影響が懸念されていた今年の新米について、農林水産省は、最も品質のよい「1等米」の比率がおおむね例年並みだったと発表しました。【画像】稲の収穫の様子（資料）農水省によりますと、9月30日現在、2025年産米の検査数量は約202万トンで、去年の同じ時期より11.6％増えました。このうち、最も品質のよい「1等米」の比率は77％で、前の年より0.5ポイント低下しました。ただ、高温障害で「1等米」が59.6％に