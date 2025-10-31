きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより1085円高い5万2411円で取引を終えました。終値で5万2000円台に乗せるのは史上初めてで、最高値の更新は3日連続です。アップルなどアメリカのハイテク企業の決算内容が好感され、半導体関連銘柄などが買われました。また、きのうの日銀総裁の会見後に円相場が一時1ドル=154円台まで円安に進んだことも追い風となりました。市場関係者は「来週から本格化する決算やハイテク銘柄への