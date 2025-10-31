韓国を訪問中の高市首相はこの後、中国の習近平国家主席と就任後初めての首脳会談を行います。政府は、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため、韓国の慶州（キョンジュ）を訪問している高市首相が、31日午後、習近平主席と会談すると発表しました。習主席は、高市首相に首相就任の祝電を送らなかったという異例の対応が波紋を呼んでいます。会談で高市首相は、懸案を抱える日中両国が共通の利益を拡大する「戦