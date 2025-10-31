歌手で俳優の福山雅治（56）が31日、東京・国立科学博物館で特別展「大絶滅展」報道発表会に出席した。過去に地球上で起こった5度の大量絶滅（ビッグファイブ）をテーマとした特別展。ビッグファイブをテーマとする特別展は同所では初で、博物館の研究者10人の監修で、さまざまな角度から謎に迫る。同展のスペシャルナビゲーターを務め、NHKのドキュメンタリー番組「ホット・スポット最後の楽園」にも出演し、世界中の自然とふれ