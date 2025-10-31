歌舞伎俳優中村福之助（27）が体調不良のため、東京・歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（11月2日初日）を休演することが10月31日発表された。福之助は昼の部「鳥獣戯画絵巻」の男蛙、夜の部の三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂幕を閉めるな」の浅尾天太郎に出演を予定していた。「鳥獣−」は弟中村歌之助が、三谷かぶきでは兄中村橋之助に配役変更される。福之助は、中村芝翫と三田寛子夫妻の次男。