明治電機工業 [東証Ｐ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比95.6％増の18.1億円に拡大し、通期計画の39.9億円に対する進捗率は5年平均の35.2％を上回る45.4％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.4％減の21.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7