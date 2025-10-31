31日、新潟県阿賀野市新保の会社建物内にクマ1頭が閉じこもっていましたが、阿賀野市によりますと、緊急銃猟が実施され、麻酔銃で捕獲されています。警察の調べによりますと、31日午前10時18分、建設会社社員から「体長約0.5メートルのクマを目撃した。クマはうろついている。会社の建物内に入って立てこもった」と通報があったということです。現場は阿賀野市新保の建設会社の倉庫です。 倉庫は建設関連の資材が入っ