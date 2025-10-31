共和レザー [東証Ｓ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は2700万円の赤字(前年同期は5億3100万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比42.5％減の3億2700万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は6000万円の赤字(前年