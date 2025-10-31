鈴茂器工 [東証Ｓ] が10月31日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の20.4億円→6.1億円(前期は19.4億円)に70.2％下方修正し、一転して68.7％減益見通しとなった。 同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の9.3億円→0.6億円(前年同期は10.9億円)に93.5％下方修正し、減益率が14.8％減→94.5％減に拡大する見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】