マクセル [東証Ｐ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の51億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.7倍の30.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8％→8.9％に大幅改善した。 株探ニュース