スクロール [東証Ｐ] が10月31日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の32.9億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の60億円→58億円(前期は64.2億円)に3.3％下方修正し、減益率が6.6％減→9.7％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.6％増