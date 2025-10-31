JRAは10月31日、水沼元輝（23＝美浦・加藤和）、舟山瑠泉（19＝美浦・田中博）、長浜鴻緒（19＝美浦・根本）が負傷のため、11月1日、2日の東京競馬で乗り替わると発表した。水沼、舟山は同30日に浦和競馬場で「YJSトライアルラウンド浦和第1戦」で落馬負傷し、その後のレースも乗り替わっていた。騎手変更は以下の通り。【1日の騎手変更＝東京競馬】▽水沼→2R石田▽舟山→5R野中、6R木幡巧、12R遠藤▽長浜→7R杉原、8R菊沢、1