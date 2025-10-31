俳優の堺正章（79）が31日に都内で、竹野内豊主演映画 「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」（監督エリック・クー）全国拡大公開初日記念舞台あいさつに出席。酒好きのエリック・クー監督にプレゼントを渡す理由を明かした。待ちに待った公開を迎え「やっと実現にこぎつけて、こんなにたくさんのお客様に囲まれてスタートを切ることができる。大変嬉しいことでございます」と笑顔。「去年の1月、2月、3月ぐらいに撮りました