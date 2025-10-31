発注した自動車部品などを下請け業者に無償で保管させたとして、公正取引委員会は３１日、トヨタ自動車の生産子会社「トヨタ自動車東日本」（宮城）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。トヨタが作成したマニュアルが違反の原因になったとして、公取委はトヨタにも改善を求める申し入れを行った。発表によると、トヨタ自動車東日本は遅くとも２０２３年８月以降、車の交換部品の製造を