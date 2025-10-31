10月、2つの台風で被害を受けた伊豆諸島の東京・八丈町と青ヶ島村について、政府は「局地激甚災害」に指定し、財政面から支援する方針です。10月、台風22号と23号が相次いで接近し、今も復旧作業が続く伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村について、内閣府は「局地激甚災害」に指定する見込みだと発表しました。これにより、自治体が水道や道路などを復旧させるための費用について、国の補助率が1割程度引き上げられます。また、中小企業が