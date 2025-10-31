ＹＢＣルヴァン杯決勝（１１月１日・国立）の前日練習が３１日、国立競技場で行われた。２０２２年の同杯優勝以来、３年ぶりのタイトルを目指す広島。リーグ戦では、残り３試合で首位鹿島に勝ち点差８の５位と絶望的な状況だが、天皇杯も準決勝に駒を進めており、２冠が視野に入る。２４年から新スタジアムのエディオンピースウイング広島を本拠地とし、クラブの売り上げは２３年の約４２億から２４年は約８０億に増え、ビッグ