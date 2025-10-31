歌舞伎俳優の中村福之助が体調不良のため、出演を予定していた１１月歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２５日）を休演することが３１日、松竹より発表された。昼の部「鳥獣戯画絵巻（ちょうじゅうぎがえまき）」の男蛙は弟の中村歌之助が、夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」の浅尾天太郎は兄の中村橋之助が代演を勤める。夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）