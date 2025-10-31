２９日、青島港の前湾港区を出航する貨物船。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京10月31日】中国港湾運営大手の青島港国際が28日に発表した2025年第3四半期（7〜9月）決算は、売上高が前年同期比2.2％減の48億400万元（1元＝約22円）、純利益が3.8％増の13億3900万元だった。1〜9月の売上高は1.9％増の142億3800万元、純利益は6.3％増の41億8千万元となった。