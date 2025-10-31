巨人は31日、11月1日付の球団人事を発表した。編成本部にCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）の役職を新設し、吉村禎章執行役員編成本部長国際担当兼国際部長が、執行役員CBOチーム運営担当に就任。水野雄仁編成本部長代理スカウト担当が編成本部長スカウト・国際担当に就任した。吉村CBOは、チームの強化に不可欠な世代交代を図るため、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化な