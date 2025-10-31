アジア大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム＝9月、名古屋市来年、愛知県と名古屋市で共催するアジア大会とアジアパラ大会の経費が、当初想定の3倍超の3千億円台後半に上る見通しであることが31日、関係者への取材で分かった。当初は計約1千億円程度を見込んでいたが、物価高騰などの影響で大幅に膨らんだ。関係者によると、同日行われた超党派のスポーツ議員連盟の総会で、愛知県の大村秀章知事が言及した。最終的な経