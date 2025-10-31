日中首脳会談を前に中国の習近平国家主席（右）と握手を交わす高市首相＝31日、韓国・慶州（代表撮影・共同）【慶州共同】高市早苗首相は31日、韓国南東部慶州で中国の習近平国家主席と初めて会談し、日中の共通利益を拡大する「戦略的互恵関係」を包括的に推進する方向で一致した。建設的かつ安定的な関係構築の重要性も確認。沖縄県・尖閣諸島周辺を含む東シナ海での中国の活動や歴史認識などの懸案を巡り、意見を交わした可能